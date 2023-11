Jesi, traffico ridotto in via della Figuretta. Ecco cosa cambia

Verranno introdotti il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di transito con direzione via Ancona - via Ghislieri a tutti i veicoli eccetto quelli di residenti

JESI – Vista la necessità di rendere più sicura via della Figuretta, la giunta comunale ha approvato nella sua ultima seduta una delibera che prevede modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via Ancona e via Ghislieri.

Come indicherà successiva la relativa ordinanza, verranno introdotti il limite di velocità a 30 km/h; il divieto di transito con direzione via Ancona – via Ghislieri a tutti i veicoli eccetto quelli di residenti, domiciliati e dimoranti degli edifici che insistono in via della Figuretta e relative traverse nel medesimo tratto e eccetto velocipedi; il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3.5 tonnellate.

Sarà inoltre installato un dosso per la velocità. «Una decisione, questa, assunta in considerazione del fatto che tale strada, utilizzata come scorciatoia presenta una ridotta larghezza e un flusso veicolare non adeguato alle sue caratteristiche. Di qui la disposizione agli uffici di procedere a tutti gli atti tecnici ed amministrativi finalizzati all’attuazione delle modifiche”, spiega l’amministrazione.