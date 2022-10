Jesi, occhio alla viabilità: scatta il rimescolamento dei sensi unici

JESI – Dopo una ampia e capillare informazione ai residenti, con tanto di cartelli e piantine distribuite palazzo per palazzo, è partita da ieri 12 ottobre la prima tranche di modifiche alla viabilità in strade secondarie della città con l’istituzione di sensi unici. Frutto di uno studio dell’Area Servizi Tecnici del Comune, l’introduzione del senso unico ha l’obiettivo di garantire una migliore circolazione, evitare intoppi in strade troppo strette per il passaggio di due auto in senso opposto e organizzare meglio la sosta.

Ad inaugurare questo nuovo cambio di viabilità sono tre strade in zona Colli, vale a dire un tratto di Via Libero Leonardi (che da oggi è percorribile con direzione Via Colli – Via Honorati), la stessa Via Honorati che, all’incrocio con Via Leonardi, da un lato sarà percorribile con direzione Via Contuzzi e dall’altro con direzione Via La Malfa ed infine Via Cingolani con direzione Via Contuzzi – Via Leonardi.

Lunedì 17 sarà poi la volta di Via Augusto Elia (senso unico con direzione Via Gramsci – Via De Bosis) e la stessa Via De Bosis dove, all’uscita di Via Augusto Elia, i veicoli potranno voltare tanto a sinistra verso Via Gramsci quanto a destra verso Via Puccini.

Infine, lunedì 24, saranno a senso unico le due traverse di Via Lorenzo Lotto con percorsi opposti: Via Fratelli Zuccari con direzione Via Lotto – Via Gramsci e Via Lapis con direzione Via Gramsci – Via Lotto.

«Rispetto ad una situazione che è stata valutata a lungo dall’Amministrazione precedente e soprattutto dagli uffici – ha sottolineato l’assessora alla mobilità Valeria Melappioni – diamo corso a questo intervento rispetto al quale, da parte nostra, abbiamo voluto sviluppare una comunicazione capillare con quei cittadini direttamente più interessati, perché in queste strade abitano».