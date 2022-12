Jesi, occhio alla viabilità: lavori fra la rotatoria di via King e viale Papa Giovanni XXIII

JESI – Con il tempo che dovrebbe rimettersi, riprendono lunedì mattina 12 dicembre i lavori di manutenzione delle strade cittadine con due interventi di significativa portata: il rifacimento della rotatoria di Viale M.L.King e la sistemazione della salita di Viale Papa Giovanni XXIII, praticamente da poco sopra l’incrocio con Viale della Vittoria fino a Piazza Bramante. I lavori dureranno due giorni in entrambi i casi e dunque fino a martedì sera, con cantieri attivi lunedì a partire dalle 8.30, così da non creare disagi a chi si reca al lavoro o a chi accompagna i propri figli a scuola.

L’intervento alla rotatoria di Viale M.L.King, il cui manto d’asfalto è ormai rovinato su più punti, è quello di maggiore impatto, in quanto comporterà la modifica alla circolazione stradale in direzione dell’ospedale Carlo Urbani. Viale M.L.King sarà interdetta al traffico dalla rotatoria di Viale Verdi e, chi vorrà raggiungere l’ospedale, potrà utilizzare la parallela Via Moro a senso unico a salire, che per due giorni non sarà più riservata ai soli residenti. Per chi scende dal Carlo Urbani, le uscite saranno sia nei due lati di Via Ugo La Malfa, sia nelle due parallele successive, all’altezza della piccola rotatoria, vale a dire Viale Russel e Via Crivelli.

Nessun problema per chi scende dai quartieri Tabano e Colle Paradiso. Chi deve recarsi in ospedale, alla rotatoria tra Viale M.L.King e Via Paladini – Via Schweitzer, può voltare a sinistra su quest’ultima strada, continuare poi per Via La Malfa e immettersi in Viale Moro. Per chi deve raggiungere il centro, utilizzerà la stradina laterale di Via M.L.King sottostante la rotatoria che oggi è utilizzata dagli autobus.

Meno disagi per la chiusura del tratto a salire di Viale Papa Giovanni XXIII. Sarà infatti vietata, per chi sale da Viale della Vittoria, la svolta a destra sullo stesso Viale Papa Giovanni XXIII con obbligo di proseguire dritto (ad eccezione dei residenti).

Sempre lunedì, come già anticipato, prendono il via i lavori di rimozione dei 22 pali della pubblica illuminazione di Viale della Vittoria risultati in precarie condizioni tali da suggerirne l’immediata dismissione. In questo caso il cantiere sarà mobile riducendo al minimo i disagi alla circolazione. Non è stato necessario emanare un’ordinanza per imporre i 30 km orari, ma lungo Viale della Vittoria saranno apposti cartelli che invitano a moderare la velocità.