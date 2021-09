Jesi, attenzione alla viabilità in centro: chiude per lavori via XX Settembre

A partire dal 13 settembre il tratto interessato è quello che va dall’intersezione con via Pastrengo a via del Molino. Pronta intanto la rivoluzione dei parcheggi, coi nuovi spazi riservati ai residenti

JESI – Attenzione alla rivoluzione viabilità in centro storico a Jesi a partire da domani, lunedì 13 settembre: la modifica interesserà via XX Settembre, interessata dai lavori e chiusa nel tratto che va dall’intersezione con via Pastrengo a via del Molino.

In buona sostanza, si tratta della strada di uscita dal centro storico per chi proviene da via Mura Orientali o dalla parte alta di Corso Matteotti. Via che sarà interdetta al transito di tutti i veicoli almeno fino al 21 settembre e comunque fino alla fine dell’intervento di manutenzione.

Resta invece intatta, e anzi diventa obbligatoria, la possibilità, per chi da via Pastrengo arriva in via XX Settembre, di svoltare a sinistra verso Porta Farina: mantenuto “l’anello” di circolazione intorno al centro antico. Ma proprio per le difficoltà di passaggio per Porta Farina, vietato invece il passaggio di mezzi oltre i due metri di larghezza su Corso Matteotti e su via Mazzini all’intersezione con via Mura Orientali.

I nuovi parcheggi per residenti del centro al Montirozzo

Centro peraltro che si avvia a vivere una seconda e più consistente rivoluzione, quella legata ai parcheggi: sono passati dal blu al bianco circa 150 stalli all’immediato ridosso delle mura del centro storico, fra Costa Montirozzo, Via Bersaglieri, Vicolo San Floriano, Via XV Settembre, Via Mura Orientali (compresi i 6 posti di Via XX Settembre in prossimità del Circolo Cittadino), Via Mazzini e Via dell’Asilo. Saranno riservati esclusivamente ai residenti della Ztl e delle strade interessate, non appena posizionata la nuova segnaletica. “Impacchettati” i parchimetri, che saranno spostati nelle zone a pagamento di prossima nuova istituzione (dalle Conce a Viale della Vittoria). Ma per questo se ne parlerà più avanti, rimandando probabilmente il tutto all’amministrazione che succederà all’attuale.

In zona centro storico restano a disposizione di tutti, a pagamento, gli stalli di Corso Matteotti, piazza Oberdan, ex Appannaggio, Via Sauro e Via Mura Occidentali.