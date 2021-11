Jesi, via Roma. Cercaci: «Come tutelare il quartiere?»

JESI – Un rione da salvaguardare. Chiara Cercaci, consigliera comunale di minoranza, accende i riflettori sull’area di via Roma, a ridosso del centro storico.

«Via Roma – osserva Cercaci – è uno dei borghi storici del Comune di Jesi ed uno dei principali accessi alla città. L’Amministrazione Comunale ha elaborato un piano di sostituzione di illuminazione in varie parti della città, tra cui viale Cavallotti, ed è in programmazione ed in corso di rifacimento l’asfaltatura di strade e marciapiedi. L’attraversamento pedonale nei pressi dell’arco Clementino risulta poco visibile da tempo perché scolorito. Il cartello stradale che indica la via Roma sul muro all’altezza della pizzeria, lato numeri dispari, risulta essere stato tolto. L’incrocio fronte all’Arco Clementino risulta da tempo pericoloso per il traffico giornaliero altamente sostenuto e la poca visibilità per chi viene da Viale Cavallotti e prosegue lungo il Corso Matteotti».

L’esponente di minoranza vuole pertanto sapere «se è vero che anche Via Roma nella sua lunghezza ed interezza sarà oggetto di sostituzione dell’illuminazione pubblica con nuove luci a led, e se sì, quali saranno i tempi per i lavori, se è vero che si procederà con il rifacimento dell’attraversamento pedonale in prossimità dell’Arco anche in considerazione della vicina scuola media “Savoia” e, se sì, in quali tempi, se è vero che il Comune posizionerà un nuovo cartello indicante il nome di Via Roma ad inizio della strada, come vi è sempre stato prima, e se è vero che è confermata una nuova viabilità secondo il piano urbano della mobilità sostenibile per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona».

Le risposte ai vari quesiti sono in programma giovedì 25 novembre in consiglio comunale.