Jesi, “Via Murat in Festa”

Evento conviviale, aggregativo e socializzante, tra residenti e vecchi e nuovi e amici, che riunisce a cena la via

JESI – Sabato 9 agosto si è svolta “Via Murat in Festa”, un evento conviviale, aggregativo e socializzante, dove residenti vecchi e nuovi e amici che hanno il piacere di ritrovarsi assieme hanno condiviso la cena. È stata un’occasione per incontrarsi e conoscersi meglio, riscoprire il piacere del buon vicinato, per essere “vicini più vicini”, come dice Rossana.

È stata stesa una lunga fila di tavoli e panche lungo la via, forniti dal Comune, con la collaborazione del Comitato di quartiere San Giuseppe. Cristian ha cucinato per tutti, al Paradise dove lavora. Sono stati utilizzati piatti, posate e bicchieri riutilizzabili, della Stoviglioteca, un servizio gratuito di Legambiente, per limitare l’uso della plastica “usa e getta”. Lory ci racconta che anni fa, tra due famiglie vicine, era nata l’idea di fare una tavolata assieme, dove c’era posto, nel suo cortile, ma subito si sono unite due famiglie che abitavano di fronte, ed è sembrato loro naturale ragionare in grande: «Perché non ne facciamo una per tutta la via?».

E così, nel 2014 hanno organizzato la prima edizione di “Via Murat in Festa”. Poi c’è stata la pausa Covid che ha sopito un po’ le relazioni, ma l’idea era stata lanciata e nuove leve l’hanno raccolta. «Sono contento che la festa venga portata avanti dice soddisfatto Virgilio, uno dei fondatori. Una novità di quest’anno sono state le foto scorrevoli delle edizioni passate. Con l’imbrunire diventavano sempre più nitide e luminose, e suscitavano tenerezza tra le persone che si incantavano a riconoscere i vicini, i bambini cresciuti e gli amici conosciuti.

La coincidenza del compleanno di due partecipanti, con la festa, è stata la giusta causa di cori augurali, con tanto di torta. La visita di Marisa, la decana della via, 95 anni, accompagnata dalla figlia Francesca, è stata accolta tra gli applausi.

Il Sindaco ha sottolineato la valenza della serata e l’importanza delle relazioni nel «rafforzare il senso di comunità del quartiere e dell’intera città» e come questo alimenti «la cura per i luoghi in cui viviamo». Non poteva mancare Don Giuliano, ospite fisso di tutte le edizioni. Ha accompagnato la serata una splendida luna piena di agosto, anch’essa a illuminare la festa. Un bel lavoro collettivo, perché “anche i preparativi sono parte della festa” come dice Giorgio T.

Alcune settimane fa, Roberta e Omero hanno impreziosito la via con un murales, commissionato a Skugio, un artista internazionale, che ora è meta di visitatori che estendono la passeggiata a piedi o arrivano apposta in auto per fotografarlo.

Si può contribuire a costruire un bell’ambiente dove vivere bene, in Via Murat sta riuscendo.