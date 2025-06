Jesi, via Marconi: si passa al senso unico in uscita dal centro

JESI – Via Marconi, si passa alla sperimentazione del senso unico in uscita dal centro. C’è la decisione della Giunta, che eliminerà dunque semaforo provvisorio e senso unico alternato provati in questi mesi e tenterà questa nuova sperimentazione dalla «durata di 6 mesi».

Via Marconi, l’assessora Melappioni

Dice l’assessora alla mobilità Valeria Melappioni: «Continuiamo la sperimentazione come largamente anticipato per raggiungere una scelta definitiva per la viabilità di Via Marconi. Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo affrontando le esigenze di manutenzione con metodo e costanza per dare risposte concrete ai cittadini. Interveniamo con una strategia ponderata e mirata alle reali esigenze del quartiere: la priorità assoluta è stata rendere il sottopasso ferroviario pienamente fruibile anche dai pedoni. Abbiamo risolto la criticità del marciapiede insufficiente, garantendo così maggiore sicurezza e accessibilità, richiesta decennale dei residenti e pienamente in linea con l’azione della nostra amministrazione in merito alla necessità di mettere al centro i pedoni».

Valeria Melappioni e Lorenzo Fiordelmondo

«Un altro aspetto cruciale del nostro intervento riguarda la riorganizzazione della viabilità. L’obiettivo, ampiamente discusso e condiviso durante diversi incontri pubblici e con il comitato di quartiere, è quello di alleggerire il traffico veicolare su Via Marconi, una strada a vocazione residenziale, deviandolo progressivamente su Via Ricci, che si presta meglio come asse di scorrimento e attraversamento della città. Sappiamo bene che ogni cambiamento nelle abitudini di viabilità richiede un periodo di adattamento e che le esigenze sono eterogenee: continuiamo ad ascoltarle tutte per poter decidere al meglio. Per questo motivo, stiamo procedendo per fasi sperimentali, al fine di minimizzare i disagi e raccogliere dati concreti sull’impatto delle diverse soluzioni. Inizialmente abbiamo introdotto un senso unico alternato regolato da semaforo provvisorio – la natura temporanea del semaforo è evidente – che ci ha permesso di raccogliere importanti dati sul flusso di traffico. L’uso improprio da parte dei singoli autisti ci fa capire quanto ancora c’è da lavorare sull’educazione stradale che porta con sé sicurezza per tutti quanti»

«Ora, come ampiamente anticipato negli incontri, passiamo alla sperimentazione del senso unico in uscita. Solo dopo aver analizzato attentamente i dati raccolti da entrambe le fasi, e ovviamente le esigenze e le criticità di chi più vive la zona, prenderemo la decisione definitiva sulla soluzione viabilistica più efficace per Via Marconi. Di conseguenza, aggiusteremo tutti i piccoli miglioramenti che si renderanno necessari con la scelta definitiva. Desidero condividere un pensiero rispetto ai cambiamenti diffusi e in corso sulle nostre strade: la sicurezza stradale è la priorità assoluta per noi, da essa dipende la qualità di vita negli spazi pubblici e il nostro abitare la città. È fondamentale comprendere che le modifiche e i miglioramenti che interessano il tessuto urbano non sono eventi sporadici e risolvibili a suon di ‘secondo me’ in un batter d’occhio, ma piuttosto processi dinamici e che necessitano di percorsi sperimentali».

«L’amministrazione comunale è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative per rendere Jesi una città sempre più funzionale e vivibile. Questo impegno implica un percorso fatto di valutazioni intermedie, di raffinamenti e di scelte che come Amministrazione vogliamo fare e con responsabilità. Desidero inoltre sottolineare che Via Marconi è stata fin da subito una delle nostre priorità. Abbiamo investito risorse e mezzi disponibili per intervenire tempestivamente, realizzando anche attraversamenti pedonali rialzati per moderare la velocità del traffico. L’obiettivo finale è rendere Via Marconi un’area 30, a beneficio della sicurezza di tutti, restituendo una strada alla sua naturale coazione residenziale, anche in relazione alla nuova scuola 06 anni».