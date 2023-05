Jesi, al via i lavori per la messa in sicurezza dei percorsi Piedibus

JESI – Prendono il via domani (giovedì 11) i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni percorsi Piedibus utilizzati dalle alunne e dagli alunni delle primarie nel tragitto casa-scuola e scuola-casa. L’intervento è finanziato con 105mila euro e interessa i percorsi a servizio delle primarie Conti, Cappannini, Collodi, Garibaldi, Martiri della Libertà e Mazzini. Consiste in una serie di opere: il rifacimento di tratti di marciapiedi, la realizzazione di attraversamenti rialzati, l’adeguamento di camminamenti esistenti o di nuova realizzazione, l’integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale. In funzione di ciò, da domani e fino al termine dei lavori sono apportate modifiche alla viabilità nelle strade interessate o porzioni di esse, limitatamente al tempo necessario all’esecuzione dei lavori e con il posizionamento di una adeguata cartellonistica: si tratterà, a seconda delle circostanze, di divieti di sosta, divieti temporanei di circolazione, riduzione della carreggiata, senso unico alternato, strettoie asimmetriche o riduzione della velocità.

Le vie e le aree interessante agli interventi sono: via Rossini (marciapiede da Via Gramsci a via San Pietro Martire), via San Pietro Martire (strada e marciapiede), via Erbarella (marciapiede), viale Puccini (strada e marciapiede), via Ravagli (marciapiede), via Bixio (marciapiede), percorso pedonale tra via Gramsci e via Bixio, percorso pedonale mercato rionale tra via Amici e viale M.L.King, percorso ciclopedonale impianti sportivi tra via Solazzi e viale M.L.King, via San Giuseppe (strada e marciapiede da Via Granita a Via dei Mugnai), viale XXIV Maggio (strada e marciapiede da via Trento a Via Colocci), via Zannoni (marciapiede).