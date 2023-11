Jesi, al via i lavori per l’abbattimento dell’ex Crt nel parco del Verziere

Il parco sarà chiuso. Divieto di sosta per le auto davanti all'ingresso per consentire ai mezzi pesanti di passare e svolgere le operazioni

JESI – Lunedì 6 novembre prendono il via le operazioni preliminari all’abbattimento del complesso dell’ex Centro radio trasmittente dell’Aeronautica, all’interno del parco di via Del Verziere. Il parco pertanto sarà chiuso. Divieto di sosta per le auto davanti all’ingresso per consentire ai mezzi pesanti di passare e svolgere le operazioni.

Al posto dell’ex Crt nascerà un polo scolastico per la fascia d’età da 0 a 6 anni. Un progetto da poco meno di 2,7 milioni di euro, finanziato con le risorse del Pnrr: la scuola deve essere pronta per il 2026 e ospitare all’incirca 130 bambini nelle sezioni previste sia per la materna sia per il nido. Nel dettaglio, il progetto «si dovrà caratterizzare ˗ ha spiegato il Comune ˗ come uno spazio polivalente da utilizzare per servizi aperti al territorio durante tutto l’anno, e l’area verde attorno al Polo sarà utilizzata e messa a disposizione del quartiere, come spazio dedicato allo sviluppo dell’educazione senso-motoria ed esplorativa dei bambini».

Per fare spazio al nuovo edificio, dunque, si procede all’abbattimento dell’ex Crt, centro radio trasmittente dell’Aeronautica, struttura collegata alla storia del vecchio aeroporto di Jesi. Nel 1997 il bene venne ceduto al Comune per 355 milioni delle vecchie lire ma a dispetto di tutta una serie di ipotesi l’edificio, per problemi statici non è mai stato utilizzato.