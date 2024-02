Jesi, via alle intitolazioni dei dieci “parchi delle donne”

JESI – Si svolgerà oggi giovedì 22 febbraio la cerimonia di intitolazione del primo dei 10 parchi dedicati a figure femminili. Sarà quello di Via Diaschi che prenderà il nome di Parco Enrica Calabresi, in memoria della docente e zoologa. A scegliere il nome sono stati gli alunni dell’Istituto Galilei che, insieme ai colleghi di altri quattro Istituti superiori della città (Liceo Artistico., Liceo Classico, Liceo Scientifico e Istituto Cuppari-Salvati) avevano aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale di individuare figure femminili a cui intitolare aree verdi ancora sprovviste di denominazione, che avessero avuto un ruolo determinante nella storia ed in ambiti specifici dei saperi.

Dieci i parchi previsti e dieci i nomi individuati, due per ogni istituto scolastico. Di seguito i parchi che verranno inaugurati nei prossimi giorni e le scuole i cui alunni hanno proposto i nomi, ricordando che per l’8 marzo prossimo, a palazzo dei Convegni, si terrà un momento dedicato a queste dieci donne alla presenza dell’attrice Fiorenza Monatanari che porterà in scena due bravi di due sue opere dedicate a Kahlo e Mileva Maric.

IIS Galilei:

Via Diaschi a Enrica Calabresi, Giovedì 22 febbraio

Via Gobetti a Lise Meitner, Lunedì 26 febbraio

IIS Cuppari-Salvati:

Via King a Nilde Iotti, Venerdì 23 febbraio

Via Fileni a Lidia Poët, Venerdì 23 febbraio

Liceo Classico:

Via Erbarella a Artemisia Gentileschi, Mercoledì 28 febbraio

Via La Malfa a Frida Kahlo, Mercoledì 28 febbraio

Liceo Artistico Mannucci:

zona Vallato Berthe Morisot, Giovedì 29 febbraio

Via Musone a Sorelle Brontë, Giovedì 29 febbraio

Liceo Scientifico:

Via Leonardi a Hannah Arendt Mercoledì 6 marzo

Via Rosini a Mileva Maric Mercoledì 6 marzo