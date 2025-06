Jesi, via Garibaldi: lavori al via la prossima settimana. Si procederà di notte

JESI – Via Garibaldi, scattano dalla prossima settimana gli attesi lavori di manutenzione della strada, privilegiato accesso al centro da tutta l’area est della città. Si lavorerà di notte, con chiusure al traffico dei tratti di volta in volta interessati dalle 20,30 alle 6 del mattino successivo nelle giornate del 10, 11 e 12 giugno. Ma le prime modifiche alla viabilità e alla sosta, per i lavori di manutenzione dei marciapiedi, scatteranno già da lunedì prossimo 9 giugno.

Nel dettaglio, dalle 20,30 del 10 giugno alle 6 dell’11, ad essere interessato dall’intervento sarà il tratto di via Garibaldi tra via San Giuseppe e la piazzetta del Tornabrocco (incrocio viale della Vittoria, del Lavoro e via Setificio) e qui saranno chiusi al traffico tratti di strada a seconda dell’avanzamento dei lavori. Dalle 20,30 dell’11 alle 6 del 12 giugno, e dalle 20,30 del 12 alle 6 del 13, sarà invece il tratto in salita di via Garibaldi, tra piazzetta del Tornabrocco e va Sauro, a essere oggetto di manutenzione, con interruzione per tratti del traffico mano a mano che il cantiere avanzerà. Conseguenziali i divieti di sosta, che scatteranno dalle 18 di ciascun giorno, e i cambiamenti della viabilità, con le deviazioni di volta in volta necessarie.

Via Garibaldi, l’appalto

L’appalto è stato affidato alla Edilpiazzali di Filottrano. Incarico assegnato per poco più di 90mila euro, ammontano a 130mila le somme nel complesso destinate all’intervento dall’amministrazione.

Via Garibaldi è stata individuata come una priorità dalla «ricognizione dello stato manutentivo delle sedi viarie comunali che conducono al centro storico avviata dagli uffici», ha spiegato la Giunta nel varare il progetto. «Dall’esito di tale sintesi si sono scelte le priorità di intervento sulla base di alcuni criteri: gravità dei dissesti; messa in sicurezza delle porzioni interessate dal traffico in entrata al centro storico. A seguito della ricognizione sono state rilevate le criticità maggiori lungo via Giuseppe Garibaldi, principale asse di accesso al centro storico, percorso anche dai mezzi di trasporto urbano, dai mezzi di soccorso e dai mezzi destinati a rifornire le attività commerciali. Il tratto in questione è confinato tra via San Giuseppe e via Setificio; un secondo tratto si sviluppa in salita e, dal viale della Vittoria, si innesta su via Nazario Sauro. Tali porzioni presentano principalmente avvallamenti e sfondamenti inoltre, attorno ai numerosi chiusini, si rilevano sconnessioni e dissesti».

La messa in sicurezza interverrà sia sul tratto pianeggiante di via Garibaldi, tra gli incroci con via San Giuseppe da una parte e via Setificio dall’altra, sia su quello in salita. «Obiettivo aprire il cantiere comunque entro il mese di giugno», ha fatto sapere l’amministrazione. Il progetto prevede la rimozione del manto usurato, la sistemazione degli avvallamenti, il rifacimento dell’asfaltatura.