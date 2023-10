JESI – Si è svolto questa mattina 12 ottobre, nella sede municipale, un incontro tra il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore Alessandro Tesei e l’assessora Valeria Melappioni, con tecnici del Comune di Jesi, quelli di Viva Servizi insieme al direttore generale Moreno Clementi e Gabriele Vacca componente del Cda.

L’occasione è stata la presentazione del progetto delle vasche di prima pioggia volto a fronteggiare l’annosa questione degli allagamenti che si verificano nell’area che comprende Via del Burrone e arriva fino a Via Roma.

Viva Servizi ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica delle vasche volte proprio a contenere gli allagamenti. Grazie a questo fondamentale passaggio, si procederà con l’approfondimento progettuale al fine di arrivare all’esecuzione degli interventi durante il prossimo anno. Il costo delle opere è pari a 620 mila euro a carico di Viva Servizi, con una compartecipazione del Comune di Jesi che si occuperà della realizzazione delle fognature delle acque bianche lungo Via del Burrone per 200 mila euro.

«Finalmente una soluzione per Via del Burrone – la soddisfazione del sindaco Fiordelmondo -. La messa in sicurezza del territorio è azione prioritaria per l’Amministrazione che con questa operazione fa fronte anche alle richieste di quanti in questa parte della città abitano. Ci tengo a dire che questo lavoro è frutto della massima collaborazione tra Viva Servizi e l’Amministrazione comunale che in questo anno di insediamento ha avviato un proficuo confronto».

«I cambiamenti climatici provocano eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti come gli allagamenti – evidenziano gli assessori Melappioni e Tesei – e questo progetto va proprio nella direzione di adattamento ormai essenziale».