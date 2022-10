Jesi, in via Battistoni attivo un nuovo bancomat Intesa Sanpaolo

Il nuovo punto bancomat si aggiunge a quelli del Gruppo già presenti in città lungo corso Matteotti, in via Tornabrocco e via San Francesco

JESI – È già attivo e a disposizione della clientela, da metà settembre, un nuovo punto bancomat Intesa Sanpaolo in via Angelo Battistoni 4 a Jesi. «Il nuovo servizio si va a collocare in una zona strategica del territorio jesino, proprio di fronte ad una delle principali sedi di Intesa Sanpaolo in città, in un’area a forte concentrazione di imprese e con arterie viarie di vasto scorrimento, andando verosimilmente a rispondere alle esigenze di una vasta platea di utenti», spiega l’istituto di credito.

Il nuovo punto bancomat si aggiunge a quelli del Gruppo già presenti in città lungo corso Matteotti, in via Tornabrocco e via San Francesco.

Sempre in città sono presenti circa 30 esercizi convenzionati Mooney (realtà partecipata da Sisal Group e Intesa Sanpaolo) che mettono a disposizione una serie di prodotti e servizi finanziari di prossimità come prelievi e bonifici e, per i possessori di carte di debito Intesa Sanpaolo, la possibilità di effettuare prelievi sino a 250 euro giornalieri.