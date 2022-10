Jesi, via Appennini chiusa: servono 36mila euro per la riapertura

JESI – Parzialmente chiusa da metà settembre, a causa dei danni causati dal maltempo, via degli Appennini ha bisogno di lavori per 36mila euro per essere riaperta al traffico. La Giunta comunale ha appena approvato il progetto.

«A seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi tra il 15 e il 16 settembre – analizzano gli uffici – si sono verificati degli sfondamenti della sede stradale in una porzione di via degli Appennini. In conseguenza si è reso necessario interdire al transito veicolare la porzione di strada interessata dai cedimenti».

In direzione da via Tabano e via Paradiso, oggi via Appennini è interrotta: i veicoli debbono svoltare a sinistra e transitare per la vicina zona residenziale nell’area della scuola Leopardi, per poi reimmettersi solo più avanti sulla strada.

«Sono state effettuate verifiche e accertamenti nell’area interessata dai cedimenti – riferiscono i tecnici – è stata accertata l’assenza di correlazione tra gli stessi e la presenza di sottoservizi di competenza di altri enti gestori. É necessario asportare la sede stradale ammalorata a causa di una probabile infiltrazione di acqua nel sottofondo e ripristinare quest’ultimo unitamente alla sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso»

Altri 18 mila euro invece serviranno invece a rimediare al «grave dissesto della sede stradale in alcune strade bianche limitrofe alle vie Acquasanta, San Marcello, Montegiacomo, ulteriormente aggravatosi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 15 e 16 settembre. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari consistono nello sbanchinamento e nella ricarica e rullatura del fondo stradale in stabilizzato».