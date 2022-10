Jesi, via Appennini ancora chiusa in attesa dei lavori

JESI – «Siamo in fase di aggiudicazione, l’obiettivo è di partire con i lavori entro il mese di ottobre». A fare il punto su via Appennini, parzialmente chiusa a causa del cedimento dell’asfalto, è l’assessore ai lavori pubblici, Valeria Melappioni.

Parzialmente interdetta da metà settembre, a causa dei danni causati dal maltempo, via degli Appennini necessita di un intervento da 36mila euro. «A seguito degli eccezionali eventi meteorologici avversi tra il 15 e il 16 settembre – ha spiegato la giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo – si sono verificati degli sfondamenti della sede stradale in una porzione di via degli Appennini. In conseguenza si è reso necessario interdire al transito veicolare la porzione di strada interessata dai cedimenti».

La strada è interrotta in direzione via Tabano e via Paradiso e vi è l’obbligo, per i veicoli, di svoltare a sinistra e re-immettersi. «Sono state effettuate verifiche e accertamenti nell’area interessata dai cedimenti – riferiscono i tecnici – ed è stata accertata l’assenza di correlazione tra gli stessi e la presenza di sottoservizi di competenza di altri enti gestori. È necessario asportare la sede stradale ammalorata a causa di una probabile infiltrazione di acqua nel sottofondo e ripristinare quest’ultimo unitamente alla sovrastante pavimentazione in conglomerato bituminoso».

L’amministrazione è stata costretta a intervenire in via straordinaria su diverse strade a causa dell’alluvione che si è abbattuta sulle Marche a metà settembre. I danni maggiori nelle aree di campagna.