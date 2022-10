Jesi, vasto incendio in un casolare: donna ustionata gravissima a Torrette

JESI – L’allarme è scattato verso le 21,30 dalla zona di via Gangalia Bassa, piena campagna jesina. Un casolare in fiamme. Il fuoco lo aveva avvolto completamente e sul posto sono dovute intervenire quattro squadre dei vigili del fuoco da Jesi e da Ancona per tentare di domarlo.

Apparentemente disabitato, invece all’interno c’era una donna, 30enne ferita. Aveva ustioni estese su tutto il corpo e aveva inalato fumo, ma tuttavia era cosciente. A soccorrerla sono stati dei vicini, gli stessi che accortisi del fumo e di quell’odore acre, come di benzina, hanno chiamato il 112. L’hanno portata fuori insieme ai vigili del fuoco. Soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e dalla Croce Rossa è stata condotta al pronto soccorso di Torrette dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono molto gravi, i medici temono che sia in pericolo di vita. Sono anche intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Jesi che stanno indagando sulle cause dell’incendio. Non si esclude che possa essere doloso, così come prende corpo l’ipotesi che dietro il rogo che ha distrutto il casolare – propagandosi velocemente per la presenza di legno e attrezzi agricoli – vi possa essere un gesto volontario da parte della stessa donna. Indagini in corso.