Jesi, variazione di bilancio. «Più risorse per manutenzioni e riqualificazioni»

Centonovanta mila euro per le rotatorie dal residuo del mutuo per Corso Matteotti, aumenta il conto per la palestra Carbonari e per il doppio percorso ciclopedonale da Porta Valle a Piazzale San Savino e da Piazzale San Savino al Parco del Granita

JESI – «Vi saranno più risorse – oltre un terzo in più – per la manutenzione delle strade cittadine da spendere nel corso del 2023 rispetto alle previsioni iniziali». Lo rende noto l’amministrazione.

«Il Consiglio comunale – spiega – ha infatti approvato la variazione di bilancio indicata dalla Giunta volta ad incrementare i fondi per alcuni interventi considerati prioritari. E la sistemazione delle strade è uno di questi, con una destinazione di 990 mila euro rispetto ai 600 mila previsti, comprensivi di 190 mila euro specificatamente dedicati alle rotatorie. A questi vanno aggiunti ulteriori 100 mila euro per la manutenzione della segnaletica stradale, criticità che la Giunta ha ritenuto di dover affrontare in maniera concreta» In particolare i 190mila euro destinati alle rotatorie derivano dal residuo del mutuo che era stato contratto per finanziare i lavori di ripavimentazione di Corso Matteotti.

«Tra gli altri interventi – prosegue la nota dell’amministrazione comunale – per i quali è stata disposta una consistente variazione di bilancio, rientrano opere già finanziate ma per le quali sono stati previste risorse aggiuntive sia per ulteriori miglioramenti al progetto iniziale, sia per l’incremento dei prezzi rispetto ai tempi delle progettazioni. E così l’intervento di riqualificazione della palestra Carbonari passa da poco più di un milione a 1,4 milioni, la riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere San Giuseppe da 300 a 370 mila euro, quasi esattamente come quelli per la stessa tipologia di interventi a Porta Valle e piazzale S. Savino (da 300 a 375 mila). Le risorse sono state reperite sia da un avanzo di amministrazione dell’annualità 2022, sia da introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione».

Per gli interventi su San Giuseppe c’è in ballo un doppio percorso ciclo pedonale, da Porta Valle a Piazzale San Savino e da Piazzale San Savino al Parco del Granita. In quest’ultima zona previsti ulteriori orti urbani da utilizzare, oltre a quelli già affidati a privati, a scopi didattici tramite associazioni e volontariato. Inoltre si intende provvedere alla risistemazione del verde e anche alla realizzazione di un “parco dell’accoglienza” nell’area dove, di fronte alla palestra Carbonari e alla torre Erap in costruzione, fino a pochi mesi fa sorgeva il rudere di una casa colonica poi abbattuto. Sarà invece con successivo finanziamento che si procederà alla realizzazione del ponte ciclopedonale sul Granita previsto per fare proseguire il percorso di ricucitura fino a via Cartiere Vecchie.

Per la palestra Carbonari il progetto prevede il rifacimento del parquet ormai deteriorato, un nuovo impianto caldaia con pompe di calore alimentato con fotovoltaico e riscaldamento a pavimento. Oltre ad interventi di efficientamento energetico come la realizzazione dell’involucro edilizio (il cosiddetto “cappotto termico”) e la sostituzione di tutti gli infissi oggi in precario stato di conservazione.