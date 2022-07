JESI – C’è una terza osservazione con cui fare i conti, nell’iter di approvazione della variante al Prg necessaria a creare le condizioni tecniche per l’eventuale futuro maxi-insediamento Amazon in area Interporto alla Coppetella. Alla scadenza di domenica scorsa 3 luglio alle osservazioni che già avevano presentato Provincia di Ancona e Interporto Marche, pertinenti e recepite dall’Area Servizi Tecnici, dato non modificano sostanzialmente gli aspetti tecnici del provvedimento, se ne è aggiunta una ulteriore. Ad avanzarla un privato, in particolare un’azienda operante all’interno dell’area. Sarà l’istruttoria degli uffici a effettuarne ora una valutazione.

Lorenzo Fiordelmondo, nuovo sindaco di Jesi

Fa sapere il Comune di Jesi: «Sono scaduti domenica 3 luglio i termini per la presentazione delle osservazioni alla “Variante al progetto preliminare per il sistema interportuale di Jesi”, vale a dire il piano attuativo in modifica al Prg per favorire l’insediamento di Amazon. Alle osservazioni già pervenute da parte della Provincia di Ancona e di Interporto Marche se ne è aggiunta una terza formalizzata da un’azienda operante all’interno dell’interporto stesso. L’Area Servizi Tecnici del Comune ha già preso in carico la pratica e sta effettuando i necessari approfondimenti».

Dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Come già più volte anticipato, Amazon per noi rappresenta una grande opportunità. Con il supporto degli uffici che si sono messi subito al lavoro per esaminare anche questa nuova osservazione, siamo pronti a dare tutta la spinta possibile per concretizzare l’insediamento».