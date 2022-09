Jesi, Valentina Vezzali resta fuori dal Parlamento

JESI – Valentina Vezzali non riesce a tornare in Parlamento. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport resta fuori dalla Camera dei Deputati. Era stata candidata da Forza Italia nei collegi plurinominali di Marche e Trentino, ma in entrambe le regioni il suo seggio non è scattato.

«Grazie a tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno sostenuta via via in questa legislatura – le sue parole all’indomani dell’esito elettorale -. È stata un’esperienza forte e bella, fatta di emozioni, persone e luoghi che rimarranno sempre con me. Ora bisogna guadare avanti senza mai voltarsi indietro. Con un nuovo sogno nel cuore».

Considerata una delle migliori schermitrici di sempre, la jesina Valentina Vezzali ha vinto ai Giochi olimpici nove medaglie, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo, un risultato che la annovera tra gli sportivi con il maggior numero di medaglie e di medaglie d’oro olimpiche. È la schermitrice più vincente di sempre nel fioretto, la donna più medagliata nella scherma e la sportiva italiana con più medaglie d’oro. È entrata in Parlamento nel 2013 con Scelta Civica, il movimento fondato da Mario Monti, e quest’anno ha aderito a Forza Italia.