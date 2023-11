Jesi, all’Università per gli adulti il maestro di arti marziali Wang Zhi Xiang

JESI – Sarà ospite della Luaj-Libera università per gli adulti di Jesi – il maestro cinese di arti marziali tradizionali Wang Zhi Xiang, allievo del creatore dello stile noto come Taijiquan dell’Acqua. Obiettivo: conoscere lo stile e magari scoprire come queste arti siano in grado di aiutare, come sostenuto dai suoi cultori, a raggiungere l’equilibrio in tutti i suoi aspetti. Praticare delle attività sportive è fondamentale per il benessere del corpo e non solo. Da questo spunto, è nata l’idea di Ancona Arti Marziali e dell’università popolare Chan Taiji Union di invitare dalla Cina il maestro Wang Zhi Xiang. Insomma una iniziativa tesa a far conoscere un mondo diverso ma credibile e soprattutto serio e preparato. L’incontro conferenza, aperto a tutti, ha inizio alle ore 16 di giovedì 9 novembre nelle sede della Luaj, in piazzale San Francesco a Jesi.

La conferma diretta di come l’Università degli adulti di Jesi, rappresenti con queste iniziative aperte al territorio, un punto di incontro e di crescita per tutti. Oltre alle lezioni, bisettimanali del lunedì e giovedì e dei diversi laboratori che comprendono lingue (inglese,tedesco e spagnolo), pittura e tecniche di disegno, anche yoga, recitazione, attività motoria. E poi burraco, balli di gruppo e la novità di quest’anno con la creazione delle Pigotte Unicef. Inoltre, sono stati programmati altri incontri pubblici con la presenza di docenti di grande fama su argomenti di attualità.