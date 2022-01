Jesi, un’indagine sui giovani e il loro tempo libero

JESI – “Jesi free time”. È il questionario rivolto ai giovani della città, dagli 11 ai 19 anni, per conoscere come trascorrono il proprio tempo libero. A promuoverlo, per conto di ASP Ambito 9 e del Comune, il Centro di Aggregazione Giovanile e Radio TLT.

«Le informazioni che raccoglieremo – si legge – serviranno per cercare di migliorare, in futuro, l’offerta complessiva delle opportunità del tempo libero in città. Ti chiediamo dunque qualche minuto per compilare il questionario(anonimo) e dirci la tua».

Questo il link per partecipare: https://forms.gle/Hcq44avSGJAJv2q88

La ricerca è finalizzata a raccogliere informazioni su luoghi, tempi e modi dell’aggregazione informale dei giovani, anche alla luce dei cambiamenti prodotti dalla pandemia. Lo scopo quello di conoscere meglio caratteristiche ed esigenze attuali dei ragazzi rispetto al tempo libero, anche in vista della definizione di futuri interventi e progettualità nel settore. Rivolta a preadolescenti e adolescenti jesini (11 – 19 anni), l’indagine si svilupperà tra gennaio e aprile 2022 con due modalità: questionario on line ed interviste sul territorio effettuate dagli operatori del Cag (entrambe prevedono il completo anonimato dei partecipanti). A corredo, ci sarà poi un’iniziativa di Radio TLT, la web radio dei Cag della Vallesina: una serie di focus group negli studi della radio, durante i quali piccoli gruppi di ragazze e ragazzi saranno invitati ad approfondire, dialogando con i conduttori, le tematiche dell’indagine.