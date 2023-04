Jesi, un parco pubblico nel nome di David Sassoli

JESI – Un parco pubblico intitolato a David Sassoli, giornalista, politico e presidente del Parlamento Europeo scomparso nel gennaio 2022: la Giunta ha dato il via libera, sarà l’area verde di Largo Allende situata di fronte alla sede dell’Informagiovani.

La proposta è stata avanzata dall’Associazione ImpAct e dalla Consulta delle nuove Generazioni e l’amministrazione comunale l’ha accolta. «È coerente – spiega la Giunta – con l’orientamento dell’Amministrazione Comunale di istituire, all’interno dell’Informagiovani, un Punto locale Europe Direct finalizzato alla divulgazione delle opportunità offerte dalla UE nell’ambito dei settori formativi e lavorativi».

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Giornalista Rai, Sassoli fu eletto nel 2009 al Parlamento europeo nelle fila del Partito democratico. Nel 2019 l’elezione alla carica di Presidente del Parlamento Europeo.

«Nel suo discorso inaugurale – ricorda l’amministrazione – esortò a “rilanciare il processo di integrazione, cambiando l’Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento. La difesa e la promozione dei valori fondanti di libertà, dignità e solidarietà deve essere perseguita ogni giorno dentro e fuori l’Ue”, per recuperare “lo spirito di Ventotene e lo slancio pionieristico dei Padri fondatori, che seppero mettere da parte le ostilità della guerra, porre fine ai guasti del nazionalismo dandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza”».