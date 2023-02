Jesi, Ucraina un anno dopo: l’appuntamento in piazza della Repubblica

JESI – Una occasione di riflessione, ad un anno dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo. La proporrà venerdì prossimo 24 febbraio la Caritas di Jesi, fra Palazzo Bisaccioni e Piazza della Repubblica.

«Il 24 febbraio, in occasione di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Fondazione Caritas Jesina, insieme agli enti e alle istituzioni locali, vuole fornire un’occasione di restituzione alla cittadinanza su quanto è stato fatto per accogliere e sostenere i profughi arrivati nel nostro territorio, in questi 365 giorni di guerra» spiegano da Caritas.

«Avremo l’opportunità di ascoltare l’intervento di Laura Stopponi di Caritas Italiana, dedicato alla situazione in Ucraina e agli aiuti che le Caritas ucraine stanno fornendo alla popolazione».

«L’appuntamento è per le 17.30 presso Palazzo Bisaccioni, Jesi. Al termine dell’incontro ci muoveremo verso Piazza della Repubblica con le candele accese per un momento di riflessione guidato dalla Consulta Per La Pace. Un grazie a quanti vorranno partecipare!».

Dal marzo dello scorso anno Comune, Asp, Asur, Caritas, Croce Rossa, Adra, Uisp, Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e Comunità Ucraina delle Marche si sono riuniti in una rete istituzionale costituita per far fronte alla necessità di dare accoglienza sul territorio alle persone in fuga dall’Ucraina piombata in guerra con l’invasione russa.