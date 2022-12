Jesi, ubriaco dà in escandescenze in via Sanzio: arrivano i carabinieri e il 118

Un magrebino di 40 anni è stato bloccato e caricato in ambulanza per essere portato al pronto soccorso di Jesi

JESI – Stava creando un certo allarme in via Raffaello Sanzio a Jesi nei pressi dell’intersezione con via Lorenzo Lotto il magrebino di 40 anni, completamente ubriaco, che oggi pomeriggio verso le 14 sbraitava, barcollava in mezzo alla strada e si sdraiava sulle auto in sosta. L’uomo, con quella condotta smodata è riuscito ad attirare l’attenzione di numerosi passanti preoccupati che quel comportamento potesse sfociare in danneggiamenti o aggressioni. Pertanto è scattato l’allarme al numero unico 112.

Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Jesi insieme ai sanitari della Croce verde di Jesi. Dopo le prime titubanze, l’uomo è stato bloccato e caricato in ambulanza per essere accompagnato al pronto soccorso di Jesi dove smaltirà i fumi dell’alcol. La situazione è presto tornata alla normalità.