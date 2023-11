Jesi, truffa delle scarpe messe in vendita su Instagram: denunciato un 32enne barese

Vittima del raggiro una 25enne jesina: aveva acquistato per 100 euro un paio di scarpe messo in vendita sul social ma, dopo il pagamento con bonifico, non aveva ricevuto nulla

JESI – Nella giornata del 1 novembre, al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un barese di 32 anni per il reato di truffa.

Sul finire del mese di settembre, la vittima, una 25enne jesina presentatasi in Commissariato, in sede di querela riferiva d’aver acquistato un paio di scarpe al prezzo di euro 100, messe in vendita sul social instagram da un utente. Tramite il servizio di messaggistica offerto dalla piattaforma, si accordava per il pagamento tramite bonifico in favore dell’IBAN indicatole, con consegna nei tre giorni lavorativi, preceduta dall’invio del tracking della spedizione. Una volta eseguito il bonifico, contrariamente agli accordi presi, dopo aver inviato al venditore la ricevuta di pagamento, la vittima non riceveva alcunché, né il tracking né l’oggetto acquistato.

Gli accertamenti investigativi espletati dagli operatori di Polizia del Commissariato, consentivano di risalire all’identità dell’intestatario dell’Iban, un individuo pugliese abitante in provincia di Bari, che veniva pertanto deferito in stato di libertà alla procura competente.