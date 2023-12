Jesi, trovato con l’hashish vicino alle mura: segnalazione per un 18enne

JESI – Nella serata di ieri 6 dicembre, personale di polizia giudiziaria , procedeva ad un servizio antidroga nelle vie più sensibili ed a rischio criminalità del territorio di Jesino.

In particolare, nel corso di un appostamento in costa Mezzalancia, a ridosso delle mura storiche del centro, veniva notato un 18enne che alla vista degli agenti tentava subito di disfarsi di qualcosa che teneva in mano, gettandola per terra. Prontamente intervenuti , gli agenti riscontravano che si trattava di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 1,84 grammi, come da narcotest eseguito in Commissariato.

Si procedeva, pertanto, alla contestazione immediata, al sequestro amministrativo dello stupefacente ed alla segnalazione per uso personale del giovane all’Autorità Amministrativa.. Incisiva l’azione di Polizia portata avanti dal Commissariato , senza soluzione di continuità, secondo le direttive del Questore di Ancona, Capocasa, nei luoghi più a rischio degrado, specie i parchi aperti a tutti i cittadini, bambini, giovani e anziani,il centro storico della città ed altri ambiti periferici che non possono divenire zone franche ove circola indisturbatamente lo stupefacente.