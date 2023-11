40 esemplari in mostra, appassionati e bonsai club da buona parte d'Italia, la presenza del Maestro Marco Invernizzi, con oltre 30 anni di attività primo discepolo occidentale del più grande Maestro di Bonsai al mondo Masahiko Kimura

JESI – Appassionati e curiosi da buona parte d’Italia, nove bonsai club, 40 capolavori dell’arte bonsaistica in mostra e in gara. Questo e tanto altro nella tre giorni del secondo Trofeo Garden Europa, l’appuntamento con l’arte e la passione del bonsai al vivaio Garden Europa di Jesi, impreziosito da presenza, coordinamento e giudizio di un Maestro come Marco Invernizzi, oltre trent’anni di attività nel settore, primo discepolo occidentale del più grande Maestro di Bonsai al mondo, Masahiko Kimura.

Con il maestro Invernizzi, gli istruttori Paolo Colaianni, Diego Fortuna, Massimo Padovano e Raffaele Perilli, l’evento, svoltosi nel weekend del 27, 28 e 29 ottobre, si è sviluppato fra mostra concorso a premi, attività dimostrative e didattiche, visite guidate, l’esposizione di una vasta scelta di bonsai, terricci, vasi e attrezzature.

Una manifestazione che ha consentito di scoprire e attraversare tutte le sfaccettature del mondo legato a questi alberi in miniatura, piccoli grandi gioielli verdi curati da un paziente e accurato lavoro. E in cui le suggestioni d’Oriente dell’arte del bonsai e le positive contaminazioni suggerite dalle Marche e dal loro territorio mostrano di sapersi sposare a meraviglia.

«Appuntamenti come questi, con l’esposizione e la gara, sono importanti – spiega il maestro Invernizzi – perché sono un momento di incontro e danno un riscontro alla passione e all’impegno di tanti che si dedicano con grande applicazione alla cura dei bonsai e al proprio miglioramento. E le Marche, da anni, sono terra fertile, in cui vengo spesso, per questa arte».

Dice Adriano Quercetti, titolare Garden Europa ma anche appassionato artefice di uno degli esemplari in mostra: «Dopo lo stop a cui ci aveva obbligati il Covid, ripartiamo e riproponiamo questo appuntamento, con grande soddisfazione e un ottimo riscontro, sia dagli addetti ai lavori, con i partecipanti alla esposizione che arrivano da buona parte d’Italia, sia dei visitatori, con tanta gente che nei tre giorni è arrivata per vedere e apprezzare i bonsai presenti in mostra e l’attenzione dedicata alla loro cura. Un evento sul quale puntiamo con grande piacere».

L’Arte Bonsai peraltro al Garden Europa resterà protagonista anche nelle prossime settimane, con il Corso di I Livello al via. Una opportunità unica per imparare a creare e curare queste opere d’arte. Il corso sarà strutturato in un parte teorica che prevede di trattare Introduzione al bonsai e Stili fondamentali, Attrezzi e accessori – Cenni di botanica, Tecnica bonsai e nozioni sulla filatura e a l’Operare il rinvaso e scelta del vaso; in una parte pratica concentrata su Scelta di pianta e stile, Potatura, Impostazione della pianta e inizio filatura, Rinvaso e posizionamento ottimale della pianta.

I posti sono limitati il corso è acquistabile online https://gardeneuropa.it/prod…/corso-arte-bonsai-i-livello/.