Jesi, trekking urbano e caccia al tesoro sulle tracce di Santa Lucia col Museo Diocesano

JESI – La tradizione del culto di Santa Lucia affonda le sue radici in tempi e luoghi lontanissimi da Jesi, dall’Impero Romano, a Siracusa passando per Palermo e arrivando ad espandersi con culti particolari e tradizioni diverse in tutto il mondo, in particolare nell’estremo nord, in Svezia e Finlandia, creando una scia luminosa di culture unite dalla stessa storia.

Pochi sanno che nella città di Jesi la Confraternita di Santa Lucia dall’anno della sua fondazione esiste ancora oggi. Con questa giornata grazie alla collaborazione tra Museo Diocesano di Jesi, Rete urbana dei Musei di Jesi, Parrocchia di San Francesco di Paola, Comunità ortodossa di Jesi, e l’azienda biologica Vallesina Bio i cittadini e i marchigiani sono invitati innanzitutto con un trekking urbano nel centro di jesi a conoscere la storia, i luoghi, le opere d’arte che la Confraternita di Santa Lucia di Jesi ha dedicato alla santa, fino a coinvolgere il grande pittore veneziano Lorenzo Lotto.

Per i più creativi, grandi e piccoli, appuntamento al Museo Diocesano per conoscere la Santa della Luce con una caccia al tesoro, particolarmente adatta a famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni e con un laboratorio creativo per la costruzione di una ghirlanda natalizia.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, presso il Museo sarà presente Andrea Laudazi di Vallesina Bio con i suoi “Marchigianelli”, taralli al rosmarino che ricordano nella forma e nella tipologia i ben noti “occhi disanta lucia”, uno dei biscotti dolci tipici della Puglia che legano il cibo della tradizione al giorno dedicato alla santa. I taralli hanno la particolarità di essere il prodotto di un prezioso progetto che si prende cura del territorio e del paesaggio della Vallesina, del cibo sano che cura e che coinvolge ragazzi con sindrome di autismo per supportarli nella educazione alla vita indipendente.

Ecco i dettagli di programma:

-Ore 16 Trekking di Santa Lucia (punto di ritrovo ore 15.45 presso il piazzale della chiesa di San Francesco di Paola, presso l’arco Clementino di Jesi, via suor Maria Mannori)

Visita guidata dalla chiesa di San Francesco di Paola a piazza Federico II sulle tracce della storia della Confraternita di Santa Lucia, le opere d’arte e le sedi storiche ad essa legate.

Saranno visitabili:

– la chiesa di San Francesco di Paola, dove per il Triduo di Santa Lucia sarà esposta la preziosa scultura dorata a cui la Confraternita è particolarmente legata;

– la chiesa e l’oratorio della Confraternita di Santa Lucia presso la chiesa di San Giovanni di Dio, con la gentile collaborazione della comunità degli Ortodossi di Jesi che oggi ha cura del luogo sacro;

– la Pala di Santa Lucia, presso la Pinacoteca Civica di Jesi, e l’opera ad essa connessa della mostra “Gemelli Culturali. Jesi – Mayenne, un viaggio d’artista”, con la collaborazione della Rete Urbana dei Musei di Jesi

– Gli esterni del Complesso di San Floriano, sede originaria della Pala di Santa Lucia di Lorenzo Lotto

– Il palazzo Ripanti Nuovo, già Ospedale di Santa Lucia, sede del Museo Diocesano, per un viaggio iconografico e storico nel luogo di origine della Confraternita.

– Ore 18 Semi di Luce. Aspettando Santa Lucia, Museo Diocesano di Jesi, piazza Federico II, 7

Caccia al tesoro per famiglie e bambini dai 6 ai 11 anni e laboratorio pratico per costruire una ghirlanda natalizia.

Le iniziative di domenica 11 dicembre sono con prenotazione obbligatoria al numero 349 7630268.

Info: museodiocesanojesi@gmail.com

L’iniziativa è parte del programma del Natale al Museo Diocesano di Jesi, iniziato domenica 4 dicembre con la prima lettura ad alta voce e laboratorio del calendario, che prevede i seguenti appuntamenti:

Venerdì 16 dicembre, ore 18.30

Presentazione restauro della Porta del Giubileo di Paolo Annibali della Cattedrale di Jesi

Celebrazione di presentazione del lavoro di restauro della Porta del Giubileo di Paolo Annibali della Cattedrale di san Settimio, con spiegazione del significato iconografico della porta e la partecipazione del restauratore Ippoliti che ha curato il lavoro.

Domenica 18 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00

“Quanto manca a Natale?”

Immersi in un ambiente che rievoca la grotta di Betlemme, lettura ad alta voce di un albo illustrato e attività creativa per famiglie con bambini dai 0 ai 6 anni

Giovedì 5 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Domenica 8 gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 20.00

“Il regalo più bello”

Immersi in un ambiente che rievoca la grotta di Betlemme, lettura ad alta voce di un albo illustrato e attività creativa per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni

6 gennaio, dalle ore 17.30

Jesi e il presepe della chiesa di San Savino

Passeggiata culturale dal Museo Diocesano al presepe della chiesa di San Savino, con la partecipazione dei mastri presepai della Confraternita Jesina.

Tutte le iniziative sono gratuite.

Info: museodiocesanojesi@gmail.com

Tel. 0731 226749