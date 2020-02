Jesi, tre nuove assunzioni in Comune per ampliare l’organico

A breve verrà pubblicato un bando per incrementare il personale del Municipio, diminuito di molto negli ultimi anni a causa dei tanti pensionamenti e del mancato turn-over

JESI – Tre nuove assunzioni in Comune, a breve il bando. Il comune di Jesi intende arruolare impiegati e geometri per ampliare l’organico, debilitato dai tanti pensionamenti degli ultimi anni e al mancato turnover imposto dalla legge.

Molto probabilmente, il concorso verrà fatto in sinergia con il comune di Monsano, che necessita di una sola figura professionale. Il municipio di piazza Indipendenza cerca invece tre unità di categoria “C” con profilo

professionale di “Istruttore tecnico”.

Sono diversi i concorsi attivati dal Comune nell’ultimo anno, proprio grazie alla revisione delle norme relative al patto di stabilità. Al momento, sono in fase di svolgimento i bandi relativi ai tre addetti ai musei a tempo determinato, ai tre istruttori direttivi di categoria D, e agli otto posti a disposizione per rafforzare l’attività degli uffici.

Di recente, il palatriccoli è stato utilizzato per una prova preselettiva: si sono presentati in 180 per appena tre posti.