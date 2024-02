Jesi, tre borse Gucci, Fendi, Louis Vuitton a 250 euro: era una truffa, denunciata una casertana

Individuata una 41enne con precedenti, vittima della vicenda una 62enne jesina: la tre borse griffate, di cui aveva visionato l'offerta su un sito, non erano mai arrivate nonostante il bonifico

JESI – Nella giornata di ieri 15 febbraio, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente una donna casertana di 41 anni con precedenti, per il reato di truffa.

Nel mese di novembre 2023, la vittima, una jesina 62enne, interessata all’acquisto di tre borse di alta moda griffate Gucci, Fendi e Louis Vuitton verificava la proposta di un sito che le metteva in vendita al prezzo complessivo di 250 euro.

Presi contatti con la parte venditrice via social, confermata l’intenzione di acquistare, la vittima effettuava un bonifico di 250 euro sull’iban del beneficiario. Per giorni, attendeva la spedizione della merce che non arrivava mai. Con l’amara consapevolezza d’essere stata raggirata, la vittima sporgeva querela.

Gli accertamenti investigativi avviati all’ìndomani della presentazione della querela, consentivano di risalire all’intestatario della carta prepagata legata all’iban nel quale era confluita la somma di denaro, ovvero una donna casertana con pregresse segnalazioni per truffa. Pertanto, la stessa veniva deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per truffa.