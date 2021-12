Jesi, tre anziani positivi alla Casa di riposo di via Gramsci: focolaio scongiurato

JESI – Festività natalizie senza Covid alla casa di riposo di Jesi e nelle altre tre strutture per anziani gestite dall’Asp Ambito 9 (ad Apiro, Cingoli e Staffolo). E se per le residenze periferiche la situazione era tranquilla da tempo, un minimo di preoccupazione la destava quella principale, sia per l’alto numero di ospiti – ben 107, il massimo consentito a conferma dalla qualità dei servizi offerti – sia per la presenza di tre anziani, tra cui marito e moglie, che proprio alla vigilia della terza dose erano risultati positivi. Avviate tutte le procedure previste, il rischio di focolaio è stato subito scongiurato, fino ad arrivare alla definitiva negatività dei tamponi per gli ospiti contagiati.



«Il dato che nelle quattro principali strutture residenziali per anziani del nostro territorio, gestite dall’Asp Ambito 9, non vi siano positivi è assolutamente significativo – ha sottolineato il presidente Matteo Marasca – soprattutto se si considera il generalizzato aumento dei contagi da Covid-19 nella nostra regione e nel paese. Ciò è il risultato di un ottimo lavoro svolto dell’azienda e dagli operatori impegnati nel servizio, che hanno saputo garantire la massima sicurezza per gli ospiti».