Jesi, trattative in strada per un Rolex da 30mila euro ma il pagamento nasconde una truffa: denunciato 50enne

JESI – Il comando provinciale carabinieri di Ancona predispone servizi mirati al contrasto delle truffe e dei furti, concentrandosi sulle zone maggiormente colpite, considerando le esperienze investigative acquisite per prevenire i reati. Nell’ambito di queste attività i carabinieri della compagnia di Jesi, hanno denunciato un 50enne, che proviene da un’altra città, per tentata truffa. È successo ieri mattina, giovedì 28 marzo, a Jesi, in una zona semicentrale, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno individuato una situazione risultata ai loro occhi anomala.

I soldi sequestrati dai carabinieri di Jesi per la truffa dell’orologio

Un uomo stava cercando di acquistare un Rolex di alto valore da uno jesino, pagandolo quasi 30mila euro attraverso un assegno circolare, che poi è risultato non valido. La circostanza è avvenuta in strada, luogo di incontro per la compravendita. I carabinieri hanno subito capito che andava fatto un controllo e l’azione delittuosa è stata fermata in tempo. Infatti il malcapitato è riuscito a non perdere l’orologio di lusso ed è stato sequestrato il titolo di credito sospetto ed una somma di denaro pari a 1000 euro contanti, usata quale anticipo.