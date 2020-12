Jesi, tragedia sfiorata in superstrada: una cesta da vivaio contro cinque auto

Dopo il grande spavento gli automobilisti coinvolti fanno un appello al conducente del mezzo con l'augurio che si faccia vivo. Ecco come sono andate le cose

JESI – Ieri sera (giovedì 3 dicembre) poco prima delle ore 18 tra le uscite Jesi Ovest e Jesi Centro, della superstrada ss76, un mezzo, non identificato, ha perso una cesta da vivaio di grosse dimensioni contro la quale hanno urtato cinque veicoli, fortunatamente senza conseguenze per le persone e per il traffico.

Un tragedia sfiorata grazie alla prontezza di riflessi degli automobilisti che avrebbe potutto avere ben più gravi consguenze, considerando il buio e il traffico nell’ora critica del rientro dal lavoro. Grazie al pronto intervento di alcune pattuglie dei Carabinieri di Jesi che hanno rimosso l’oggetto dalla sede stradale, il traffico è ripreso regolarmente senza coinvolgere altri mezzi.



I conducenti dei veicoli coinvolti fanno un appello allo sconosciuto conducente del mezzo, con l’augurio che si faccia vivo per riscarcire i danni. Sarebbe un bel gesto di solidarietà e di esempio per tutti, considerando il momento di emergenza che stiamo vivendo.