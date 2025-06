Jesi, torre Erap di via Tessitori: «Fine lavori a metà 2026»

JESI – Quattro interventi da portare a termine per un totale di investimento da 5milioni e 285mila euro e 53 alloggi. «Obiettivo, completare per marzo 2027 i lavori di via San Pietro Martire, per ottobre e novembre di quest’anno i cantieri delle ex Carceri e di via del Forno, per la metà del 2026 la realizzazione della torre di via Tessitori» dice il presidente Erap Marche Saturnino Di Ruscio nel fare in punto in Comune, insieme a sindaco e vice sindaco Lorenzo Fiordelmondo e Samuele Animali e, tra gli altri, il responsabile del presidio Erap di Ancona Sauro Vitaletti, sugli interventi in città dell’ente regionale per l’abitazione pubblica. Sullo sfondo, c’è anche l’intento di riprendere in mano il progetto di recupero abitativo del chiostro di Sant’Agostino, uscito dai radar. «Era stato escluso dai programmi ed è stato re-inserito» dice Di Ruscio. Spiega Fiordelmondo: «L’obiettivo è dare risposte alla necessità di spazi abitativi più accessibili rispetto ai prezzi di mercato e di qualità».

Sono stati riallacciati i fili degli interventi da condurre a termine di via San Pietro Martire, via del Forno, alle ex carceri e alla nuova torre da 30 alloggi di via Tessitori. «Siamo stati sollecitati dal Comune – dice Di Ruscio – in una realtà come Jesi dove, a fronte anche di investimenti sul territorio quale quello di Amazon, si appresta a crescere l’esigenza di abitazioni. Compito dell’ente è stare vicini ai Comuni e al loro servizio, abbiamo risposto con nove risorse». Sottolineato dai tecnici Erap anche il buon esito sul territorio degli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio in essere condotti a termine grazie al Superbonus. «Otto interventi completati su Jesi, altri 4,5 tra Monsano, Chiaravalle, Polverigi per un totale di 22 milioni di euro. Una buona risposta e non scontata, trovando anche terreno fertile tra le aziende».