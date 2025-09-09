Jesi, torna la grande pallavolo di Superlega

JESI – Le luci del grande volley si riaccendono a Jesi per il terzo anno consecutivo. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna la Jesi Volley Cup, il quadrangolare che ormai è diventato uno degli appuntamenti fissi del pre-campionato italiano di Superlega Maschile.

L’edizione 2025, in programma Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre al PalaTriccoli di Jesi, vedrà protagoniste quattro tra le formazioni più attese della prossima stagione: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Yuasa Battery Grottazzolina. Ancora una volta la Città di Jesi sarà teatro di due giornate di pallavolo ad altissimo livello, offrendo al pubblico l’occasione unica di ammirare da vicino tanti campioni che si sfideranno per testare la condizione in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Per il terzo anno di fila, inoltre, APRA scende in campo al fianco della Jesi Volley Cup, confermandosi Main Partner dell’evento e legando il proprio marchio ad una delle competizioni più attese della stagione. Anche quest’anno il programma seguirà la formula vincente delle edizioni precedenti: semifinali al sabato e finali nella giornata di domenica. Gli abbinamenti delle gare di semifinale saranno svelati durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, prevista per l’inizio del mese di ottobre.

L’evento, organizzato da Jesi Volley & Sport in collaborazione con il Comune di Jesi e patrocinato dalla Lega Pallavolo Serie A, conferma la volontà di portare il grande Volley nel cuore delle Marche, offrendo un’opportunità unica a tifosi, famiglie e appassionati del territorio. Tra i protagonisti attesi sul parquet campioni affermati della Superlega e giovani talenti in rampa di lancio, pronti a infiammare il pubblico jesino con spettacolo e agonismo.

Anche quest’anno non mancheranno le attività collaterali dedicate ai più piccoli e momenti di promozione del volley sul territorio in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav Ancona e gli Istituti Scolastici della Città di Jesi.

IL PROGRAMMA

SABATO 11 OTTOBRE

Ore 17.30 – Semifinale 1

Ore 20.30 – Semifinale 2

DOMENICA 12 OTTOBRE

Ore 15.00 – Finale 3°/4° posto

Ore 18.00 – Finale 1°/2° posto

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

La prevendita è ufficialmente aperta! Biglietti e abbonamenti per l’intera manifestazione sono già disponibili su Ciaotickets al link: https://www.ciaotickets.com/it/jesi-volley-cup

A partire dal 29 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaTriccoli dal Lunedì al Sabato, dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Tutti i posti sono numerati. Sono previste tariffe ridotte per gli Under 12 e sono confermate anche per questa edizione le agevolazioni per le Società FIPAV.