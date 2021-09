Jesi, Tombola di San Settimio 2021: le modalità dello svolgimento on line

JESI – Dovrà svolgersi anche quest’anno in modalità on line la tradizionale Tombola di San Settimio. Le organizzatrici Avis Comunale e Aido gruppo Walter Bendia di Jesi rendono note le modalità con le quali potrà essere seguita, a partire dalle 20,30 di mercoledì 22 settembre, l’estrazione dei numeri.

Una immagine di Piazza della Repubblica in occasione delle edizioni degli anni passati della Tombola di San Settimio

«La Tombola – ricordano – per il DCPM in vigore rientra tra gli eventi in presenza e quindi, causa covid, ancora non ci sono le condizioni per portare 4000, 4500 persone in piazza». Già da alcuni giorni in centro città sono aperti i banchetti per la vendita delle cartelle sempre al costo di euro 2,50 euro l’una.

Basterà collegarsi, mercoledì 22 alle ore 20.30, sulla pagina Facebook dell’Avis di Jesi https://www.facebook.com/avisjesi e seguire l’estrazione dei numeri.

Tombola di San Settimio 2021

«Una raccomandazione: al momento dell’estrazione chiediamo di commentare solo nel caso in cui si è fatta tombola, in modo da agevolare il lavoro di chi controlla. Chi effettua la Tombola, infatti, dovrà scrivere nei commenti la parola “Tombola” con il numero della “cartella” per poi essere richiamato immediatamente».

Le associazioni Avis Comunale e Aido gruppo Walter Bendia di Jesi «ringraziano anticipatamente tutti coloro che acquisteranno le cartelle e si augurano che la tradizionale Tombola, dal prossimo anno, ritorni in presenza per non disperdere questo patrimonio ultracentenario».

«Organizzare in presenza la tombola con le attuali norme, significherebbe portare in piazza solamente circa 500 persone munite di “Green pass” e ricevuta della giocata con controllo ai varchi presidiati, obbligo dell’uso della mascherina e obbligo di distanziamento, se in piedi, o necessità di approntare un numero adeguato di sedie per i presenti. Inevitabile, di conseguenza, la scelta: «Esaminate quindi tutte le norme e valutati i rischi di assembramento che comunque la Tombola comporterebbe, si è arrivati alla conclusione che, purtroppo, anche quest’anno, non ci sono le condizioni per lo svolgimento della manifestazione in piazza e quindi si è scelta la soluzione “on line” come l’anno passato».