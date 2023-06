Jesi, fa tombola ma di infrazioni: cinque in un colpo solo, rischia 10mila euro di multa

Nei guai una jesina di 44anni, fermata per un controllo dalla Polizia Locale in una stradina laterale di via Setificio: dalla patente già ritirata e scaduta alla vettura sospesa dalla circolazione, c'era ben poco che andasse bene

JESI – Rischia oltre 10 mila euro di multa una jesina di 44 anni fermata al volante della propria auto dalla Polizia locale che le ha contestato, una dopo l’altra, ben cinque diverse infrazioni: guida con patente ritirata e al tempo stesso scaduta, vettura priva di assicurazione, priva di revisione e già sospesa dalla circolazione per mancata revisione dopo un precedente controllo. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi in una stradina laterale di Via Setificio nell’ambito dell’attività di servizio sul territorio: la vettura, una Renault Modus, è stata sottoposta a fermo e sequestro. L’entità esatta delle sanzioni si conoscerà dopo il provvedimento del Prefetto chiamato a decidere sull’importo di almeno una sanzione contestata, per la quale il Codice della Strada prevede una multa fino ad 8 mila euro.

Sempre la Polizia locale ha denunciato all’autorità giudiziaria un extracomunitario di 28 anni per reiterazione di guida senza aver conseguito mai la patente. Il giovane era già stato fermato nel novembre dello scorso anno: in quella occasione era stato deferito all’autorità giudiziaria anche per guida con patente falsa e contraffatta.

Infine, sono stati sanzionati rispettivamente con 400 euro ciascuno due cittadini extracomunitari, uno della Macedonia e uno della Repubblica Domenicana, per guida senza aver conseguito la patente italiana che diventa obbligatoria (non essendo più valida quella del proprio paese di origine) nel caso si sia acquista la residenza nel nostro paese da oltre un anno.