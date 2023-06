Jesi, altro tentato furto in città: ladri provano a entrare nell’Atelier Mirco Lenti

JESI – Un altro furto a Jesi, stavolta solo tentato, è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e ieri ai danni dell’atelier Mirco Lenti in viale della Vittoria. Il titolare, Mirco Lenti, si è accorto dei segni di scasso sulla vetrata con apertura a vasistas. Hanno utilizzato un cacciaviti, ma il colpo non è andato a segno: forse sono stati disturbati dal passaggio di qualche auto.

«Mi sono accorto dei segni di scasso quando sono andato al lavoro – dice Mirco Lenti –, non sono comunque entrati, per fortuna. Non ho telecamere, ma le ho installate oggi temendo altri episodi. Francamente in 14 anni di attività non era mai accaduto nulla di simile: né furti né atti vandalici. Oltretutto il negozio si affaccia su viale della Vittoria che è sempre molto trafficato…».

Mirco Lenti ha poi allertato la Polizia informandola dei segni di scasso. La sua è la nona attività presa di mira dai banditi, che firmando la loro azione con spaccate e ingenti danni, hanno già visitato il circolo Pertini di via delle Nazioni, il centro estetico “Officina del Corpo”, la lavanderia nel complesso Mercantini, la parrucchieria “Hairsense” sempre al Mercantini, “Pizza & co”, il ristorante-pizzeria “Pepito”, il “Toys” di Monsano, il centro estetico in via Rossini e la parrucchieria “I Pieroni”. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.