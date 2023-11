Jesi, tenta il colpo in lavanderia in piena notte ma le telecamere lo svelano. Denunciato

JESI – Nella giornata di ieri 19 novembre, al termine dell’attività investigativa, che ha consentito già nei giorni precedenti di individuare diversi autori di reati contro il patrimonio, il personale Volanti del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente un 32enne marocchino per il reato di tentato furto e violazione del foglio di via e divieto di ritorno.

Nella notte, intorno alle ore 3, il titolare di una lavanderia a gettoni ubicata in via delle Setaiole, mentre si trovava nella sua abitazione, da remoto tramite il sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale si è accorto della presenza di una persona sospetta all’interno del locale e ha chiamato il 112. Gli agenti della Volante, recatisi prontamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo ancora all’interno e lo hanno bloccato. Dal sopralluogo espletato, il personale ha accertato che l’uomo in questione si era introdotto in lavanderia dopo aver aperto una paratia in cartongesso posta a delimitazione tra l’area aperta al pubblico , dove sono posizionate le lavatrici, e il locale tecnico dove è vietato l’accesso. Qui aveva iniziato a rovistare nel tentativo di forzare a mani nude la macchinetta dei soldi, non riuscendo ad asportare nulla per il tempestivo intervento della Polizia.

L’uomo, titolare di regolare permesso di soggiorno, risultava gravato da numerosi precedenti di polizia per reati di tipo predatorio e era attualmente sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via e divieto di ritorno nel comune di Jesi con decorrenza gennaio 2023. Condotto in Commissariato ai fini del fotosegnalamento, veniva deferito all’autorità giudiziaria competente per tentato furto e violazione del divieto di ritorno.