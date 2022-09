Jesi: tensione a Porta Valle, brandisce l’ombrello contro le bariste

La donna di 38 anni ha chiamato il 118 ed è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso

JESI – Parapiglia ieri sera 25 settembre verso le 23 al bar di Porta Valle dove una donna di 38 anni (sembra di origini rom) sarebbe entrata inveendo contro le bariste. La donna, in forte stato di agitazione, brandiva un ombrello che, secondo la testimonianza di alcuni presenti, avrebbe anche usato in modo improprio contro la titolare e la dipendente. Attimi di tensione crescente, finché la stessa 38enne non ha chiamato il 118.

Nel frattempo qualcuno dei numerosi presenti che avevano cercato riparo dalla pioggia al bar aveva allertato il numero unico 112. Sul posto un’ambulanza della Croce verde di Jesi che ha accompagnato la 38enne al pronto soccorso con un codice di bassa gravità. Sconosciuti i motivi della lite.