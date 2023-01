Jesi, telecamere sulle targhe agli accessi della città: richiesta di finanziamento da 280mila euro

JESI – Duecentottanta mila euro per un sistema di videosorveglianza con la realizzazione di postazioni di lettura targhe in corrispondenza dei principali accessi alla città: in particolare fra via Ancona e via Fontedamo, la stessa via Fontedamo, fra via Marconi e via Ricci, fra via Roma e via Spina. La Giunta ha approvato a riguardo il progetto di fattibilità tecnica ai fini della richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno. Nel caso le risorse dallo Stato arrivassero, il Comune di Jesi dovrebbe partecipare per poco meno dell’11% della spesa, con 30mila euro.

«Il Comune di Jesi – è la riflessione – al fine di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, dissuadere malintenzionati e consentire alle forze dell’ordine di acquisire immagini in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, ha messo in funzione da alcuni anni un servizio di videosorveglianza in diversi punti sensibili della città finanziando gli interventi con fondi propri. L’Amministrazione intende migliorare la sicurezza sul territorio comunale implementando il sistema di videosorveglianza esistente con la realizzazione di postazioni di lettura targhe in corrispondenza dei principali accessi alla città».

Il progetto prevede che le postazioni di controllo degli accessi saranno connesse alla centrale operativa, posizionata presso la sede della Polizia Locale, attraverso l’infrastruttura di fibra ottica, in parte esistente sul territorio a seguito dell’intervento di operatori di telecomunicazioni, con i quali saranno definiti specifici accordi e in parte di nuova realizzazione. L’intervento prevede, inoltre, l’approntamento di una centrale operativa predisposta anche per la gestione di ulteriori postazioni da realizzare con successivi interventi.