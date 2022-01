Jesi, taglio del nastro per l’Ecocentro al Boario. «Hub operativo, non discarica»

Effettuati lavori per circa 450 mila euro. Il sindaco Massimo Bacci: «Riqualificazione che è quella di una parte del quartiere o questa struttura sarebbe stata destinata a restare qui in uno stato imbarazzante»

JESI – Inaugurazione stamani, 22 gennaio, per il nuovo Ecocentro al Campo Boario, il rinnovato Centro Ambiente. Al taglio del nastro, il sindaco Massimo Bacci che afferma: «Una riqualificazione che è quella di una parte del quartiere o questa struttura sarebbe stata destinata a restare qui in uno stato imbarazzante».

Il nuovo ecocentro

Effettuati lavori per circa 450 mila euro. Salvatore Pisconti, amministratore di JesiServizi, spiega: «Il nuovo ingresso su viale Don Minzoni riduce il formarsi di code nei periodi di maggiore conferimento. Tabelle numeriche associano la tipologia dei materiali da conferire alla piazzola alla quale indirizzarsi a seconda di ciò che si vuol consegnare. Differenziati ingresso e uscita. Il tutto su un’area in precedenza in abbandono, dove si erano accumulati negli anni i materiali di risulta e ora bonificata. Il servizio è riservato ai residenti a Jesi, privati cittadini e non ditte, che hanno altre modalità di smaltimento. Uno smaltimento che, con l’eccezione di metallo, carta e cartone e in parte poco della plastica ha costi coperti, per legge, dalla Tari dei cittadini: per una tonnellata di organico 140 euro, più il trasporto nel nord dell’Emilia Romagna, data la carenza di impianti sul nostro territorio».

Il sindaco Massimo Bacci e Salvatore Pisconti della Jesiservizi

Ricorda Pisconti: «Quando ci abbiamo messo mano nel 2013, cittadini e lavaggio dei mezzi dell’igiene urbana condividevano accesso e spazi. Dividendo gli orari (si conferisce dal lunedì – venerdì con orario dalle 13 alle 19, sabato mattina ore 7-13) e riorganizzando il Centro, abbiamo separato in maniera netta questi e i servizi dell’igiene urbana da un lato, degli scuolabus dall’altro. Quando dovesse, finalmente, entrare in campo il nuovo gestore unico del ciclo dei rifiuti, la struttura sarà pronta». Evidenzia l’amministratore della partecipata comunale: «Nella vecchia palazzina del custode del mattatoio, realizzati gli uffici di JesiServizi, in quella ex servizio veterinario il centro operativo degli autisti degli scuolabus. Realizzati nuovi spogliatoi per il personale. Qui nessuna discarica ma l’hub operativo della JesiServizi».