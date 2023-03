Jesi, per gli studenti del Galilei un incontro sulla finanza comportamentale

JESI – «È ormai tradizione che il corso del Liceo Economico Sociale dell’I.I.S. “Galileo Galilei” di Jesi all’inizio della primavera sospenda la normale attività didattica per dedicare una settimana alla trattazione di una tematica comune a tutte le classi. I singoli docenti sono quindi impegnati a svolgere un argomento della propria disciplina attinente al tema prescelto», spiega il dirigente scolastico Luigi Frati.



Che prosegue: «Quest’anno la scelta è caduta su una questione di grande impatto, come il conflitto tra emotività e razionalità che attraversa la scelta delle azioni che l’individuo è chiamato compiere nei diversi ambiti del suo agire quotidiano. Si tratta di un tema solo apparentemente astratto: basti pensare alle motivazioni che ci spingono verso una strada piuttosto che un’altra quando siamo chiamati a scegliere un lavoro, a intraprendere una relazione sentimentale, ad accendere un mutuo o a gestire i propri investimenti finanziari».



Verranno proposte agli studenti lezioni di Letteratura come: “Ragione e Sentimento tra Illuminismo e Romanticismo”, di Psicologia, “Le ragioni del cuore: tra intelligenza emotiva ed empatia”, in lingua straniera, “Emotività e razionalità nei social”. E poi, con la Matematica, “l’intelligenza artificiale che riconosce le emozioni”, Scienze naturali “Gestione dell’emotività attraverso la conoscenza di un evento sismico”, Economia “Emozione e razionalità del consumatore”. Infine, Scienze motorie “Analisi degli stati emotivi motivazionali nella pratica sportiva”, e Religione “Life skill sulle emozioni”.



«A questo riguardo è di grande aiuto la collaborazione che da tempo onora la nostra scuola con il Lions di Jesi e in particolare con il dottor Roberto Pacini, esperto di finanza comportamentale, ma soprattutto persona sensibile e aperta verso le nuove generazioni». Il 29 marzo alle 9 all’auditorium dell’hotel Federico II di Jesi, Pacini terrà agli studenti del corso Les una conferenza spettacolo dal titolo: “Finanza comportamentale tra istinto e razionalità”.