Jesi, per il sottopasso di via Marconi si valuta il senso unico

JESI – Via Marconi a senso unico e possibile zona 30. Ecco cosa dice l’ammninistrazione jesina. «Dopo anni di richieste da parte dei residenti, questa amministrazione ha finalmente posto la dovuta attenzione a via Marconi, intervenendo con una strategia ponderata e mirata alle reali esigenze del quartiere: la nostra priorità assoluta è quella di rendere il sottopasso ferroviario pienamente fruibile anche dai pedoni. Abbiamo risolto la criticità del marciapiede insufficiente, garantendo così maggiore sicurezza e accessibilità». Queste le parole dell’amministrazione comunale jesina sulle criticità del sottopasso di via Marconi.

E ancora: «Un altro aspetto cruciale del nostro intervento riguarda la riorganizzazione della viabilità. Il nostro obiettivo, ampiamente discusso e condiviso durante diversi incontri pubblici – l’ultimo, in ordine di tempo, nella giornata di ieri, con il Comitato di Quartiere – è quello di alleggerire il traffico veicolare su via Marconi, una strada a vocazione residenziale, deviandolo progressivamente su Via Ricci, che si presta meglio come asse di scorrimento e attraversamento della città».

Che prosegue: «Sappiamo bene che ogni cambiamento nelle abitudini di viabilità richiede un periodo di adattamento. Per questo motivo, stiamo procedendo per fasi sperimentali, al fine di minimizzare i disagi e raccogliere dati concreti sull’impatto delle diverse soluzioni. Inizialmente abbiamo introdotto un senso unico alternato regolato da semaforo provvisorio – la natura temporanea del semaforo è evidente – che ci ha permesso di raccogliere importanti dati sul flusso di traffico. L’uso improprio da parte dei singoli autisti ci fa capire quanto ancora ci sia da lavorare sull’educazione stradale che porta con sé sicurezza per tutti quanti.

Ora, passeremo alla sperimentazione del senso unico in uscita. Solo dopo aver analizzato attentamente i dati raccolti da entrambe le fasi, prenderemo la decisione definitiva sulla soluzione viabilistica più efficace per Via Marconi. Con il marciapiede allargato e la carreggiata ristretta e allontanata dallo stesso, non c’è l’esigenza di una protezione fisica di divisione dei due, ma se alla fine sperimentazione capiremo che è un valore aggiunto, prenderemo le dovute precauzioni».

L’assessora Valeria Melappioni

«In qualità di assessora ai lavori pubblici – spiega al riguardo Valeria Melappioni – desidero condividere alcune riflessioni importanti sull’evoluzione delle infrastrutture della nostra amata città di Jesi. È fondamentale comprendere che le modifiche e i miglioramenti che interessano il tessuto urbano non sono eventi isolati e definitivi, ma piuttosto processi dinamici e spesso sperimentali. L’Amministrazione comunale è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative per rendere Jesi una città sempre più funzionale e vivibile. Questo impegno implica un percorso fatto anche di tentativi, di valutazioni intermedie e di eventuali correzioni di rotta. Proprio come avviene in ambito sanitario, dove le cure si adattano all’evolversi del quadro clinico, così le nostre infrastrutture richiedono un approccio flessibile e aperto al cambiamento».

Che aggiunge: «Desidero inoltre sottolineare che via Marconi è stata fin da subito una delle nostre priorità. Abbiamo investito risorse e mezzi disponibili per intervenire tempestivamente, realizzando anche attraversamenti pedonali rialzati per moderare la velocità del traffico. L’obiettivo finale è rendere via Marconi una zona 30, a beneficio della sicurezza di tutti.nParallelamente, abbiamo portato avanti interventi significativi anche in altre zone della città, come lungo Via del Verziere con l’installazione di dossi per la riduzione della velocità. Questo dimostra un impegno diffuso e capillare dell’Amministrazione verso la sicurezza e la qualità della vita in tutti i quartieri di Jesi».

Che termina: «È quindi sterile e pretestuosa ogni strumentalizzazione da parte di chi, pur legittimamente stando all’opposizione, vorrebbe far credere che si possa intervenire ovunque e subito. Comprendiamo la loro necessità di trovare argomenti di critica, ma la realtà è che questa amministrazione sta affrontando le manutenzioni e le problematiche del territorio con serietà, impegno e soluzioni ponderate. Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo lavorando con metodo e costanza per dare risposte concrete ai cittadini».