Jesi, sport cittadino in lutto per la morte di Albenio Giacchè

JESI – Grande dolore in città, soprattutto nel mondo dello sport, per la notizia della morte di Albenio Giacchè, 74 anni, ex giocatore dell’Aurora basket e della Spes. Giacchè si è spento nella mattinata di ieri. Lascia la moglie Erina Brunella, i figli Lorenzo e Leonardo, la nuora Sheila, i nipoti Noah e Yonah, i fratelli e tanti amici appassionati di sport con cui era solito seguire le partite. Appassionato di calcio e di basket, giocava con la Spes, la squadra calcistica di San Sebastiano e seguiva anche il basket, di cui è rimasto tifoso assiduo anche dopo la pensione grazie al nipote Noah, che giocava proprio con la casacca dell’Aurora, risvegliando con grinta e determinazione un vecchio amore sportivo del nonno. La camera ardente è stata allestita alla Sala del Commiato David-Icof (via Salvemini) sarà possibile fare una visita per tutta la giornata di oggi. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giuseppe.