Jesi, torna a splendere Palazzo Ricci

Le sette vetrine su Piazza Spontini, Arco del Magistrato e Piazza della Repubblica pronte per svelare cosa sta prendendo vita. Dopo aver ospitato per anni la boutique Coltorti, ad ottobre il taglio del nastro del concept store Miriam Montemarani

JESI – Palazzo Ricci di Jesi torna a splendere. Le sette vetrine del Palazzo che si affacciano su Piazza Gaspare Spontini, Arco del Magistrato e Piazza della Repubblica sono pronte per svelare cosa sta prendendo vita. Dopo aver ospitato per anni la boutique Coltorti, ad ottobre si taglierà il nastro del concept store Miriam Montemarani.

Si tratterà di 380mq in cui fiori, design, cibo ed eventi saranno, in varie vesti, i protagonisti di «un luogo – sottolinea Miriam Montemarani – in cui entrare anche solo per piacere. Un luogo aperto alla città dove l’accoglienza sarà al primo posto»

Miriam Montemarani, classe 1986, laurea magistrale in Architettura conseguita nel 2014 nell’ateneo ascolano di Unicam. Dopo aver iniziato a lavorare in studi di Architettura ha incentrato la sua formazione e il suo lavoro nell’ambito della progettazione e come event designer ha curato eventi nel centro Italia per clienti italiani ed esteri, privati ed aziendali. Dal 2020 il suo laboratorio è stato Palazzo Grizi facendola conoscere anche come flower designer grazie ai suoi mazzi raccontati: composizioni floreali personalizzate e accompagnate da emozionanti testi inediti di Miriam Montemarani.