Jesi sotto la neve, città imbiancata (Fotogallery)

JESI – Le previsioni non sbagliano. La neve è arrivata in città. Scuole di ogni ordine e grado chiuse su disposizione del sindaco. La situazione, al momento, non desta particolari preoccupazioni, in quanto le precipitazioni – considerevoli durante la notte – consentono comunque di circolare senza grosse difficoltà all’interno del centro urbano. Qualche difficoltà in più nelle zone periferiche e collinari, dove il panorama è completamente differente.

Si prevedono, secondo il bollettino della Protezione Civile, nevicate diffuse fino alle ore centrali di sabato, a carattere locale successivamente. Gli accumuli saranno dell’ordine dei 5-10 cm nel settore costiero, dei 15-20 cm nel settore collinare e dei 25-35 cm nel settore montano. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 200-300 m, inabbassamento fino a quote di pianura nel corso della notte su sabato. Gelate diffuse su gran parte del territorio regionale, specie nella giornata di sabato.