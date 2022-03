JESI – Sosta a pagamento, arrivano gli abbonamenti semestrali e annuali per alcune zone. A decorrere dal 1 aprile 2022, sarà possibile sottoscrivere una card che darà diritto al parcheggio negli spazi blu per sei mesi o un anno. Due le zone individuate dalla giunta per avviare la sperimentazione: viale della Vittoria (dal civico 29/A al civico 89/A e dal civico 28 al civico 70) e largo delle Conce.

I costi varieranno in base al periodo: l’abbonamento semestrale costerà 150 euro, mentre quello annuale 250 euro, al fine di stimolare i cittadini a scegliere il periodo più lungo. Ciascun abbonamento sarà associato ad un veicolo e potrà essere utilizzato in entrambe le aree interessate, senza garanzia di posto riservato. Prevista, in via sperimentale, l’emissione di un numero massimo di 100 abbonamenti, fatta salva la possibilità di successivo incremento a seguito di verifica.

«Relativamente a viale della Vittoria – ha detto l’assessore alla mobilità, Cinzia Napolitano a seguito della prima ricognizione -, credo che molte problematiche siano state risolte. È indubbiamente più libero e ordinato e vi sono sempre posti a disposizione degli utenti che necessitano di un parcheggio per commissioni rapide». Diverso il discorso alle Conce, area di sosta che – dalla comparsa dei parchimetri – in pochi frequentano. «Ad oggi – spiega l’assessore Napolitano -, le persone affollano il parcheggio del supermercato del centro commerciale Il Torrione e quindi con i gestori del supermercato e l’amministratore di condominio stiamo verificando la possibilità di mettere a pagamento anche quegli spazi, dando ovviamente la possibilità di usufruire di un tempo gratuito per fare la spesa. In realtà, era già stata firmata una convenzione tanti anni fa, che poi però non è mai partita, tra la ditta costruttrice del complesso e il comune di Jesi, dove nella convenzione si prevedeva il pagamento del parcheggio su quell’area».

Dallo scorso 6 dicembre, infatti, sono stati introdotti i parchimetri in una porzione di viale della Vittoria e alle Conce, mentre sono a disposizione dei residenti gli stalli del Montirozzo.

«Non si tratta di far cassa – ha rimarcato l’assessore Napolitano -. È necessario regolamentare una situazione intollerabile in viale della Vittoria, come chiesto dagli stessi commercianti della zona. La mancanza di ricambio della sosta, con auto lasciate parcheggiate per tutto il giorno, penalizza le attività. Per il centro sono tanti altri i parcheggi più vicini. E i residenti sono ampiamente tutelati».