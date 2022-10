Jesi, sosta gratuita per residenti e dimoranti lungo viale della Vittoria

L'amministrazione consente agli abitanti della zona di parcheggiare gratuitamente per evitare disparità di trattamento

JESI – Residenti, dimoranti e domiciliati in viale della Vittoria potranno sostare gratuitamente nel loro settore. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale per evitare disparità di trattamento fra coloro che abitano lungo il viale.

«In base alle ulteriori segnalazioni pervenute nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema di sosta – spiegano dal Comune -, risulta opportuno un ulteriore aggiornamento del suddetto elenco con l’obiettivo di consentire la sosta gratuita nel Settore 5 di tutti i residenti, dimoranti o domiciliati di Viale della Vittoria al fine di eliminare potenziali disparità di trattamento tra gli stessi nella medesima via».

Al momento nel “Settore 5”, relativo a Viale della Vittoria, possono sostare gratuitamente i residenti, dimoranti o domiciliati dal civico 29/A al civico 89/A, dal civico 28 al civico 70 del medesimo viale. Si è così deciso di uniformare il regolamento per non agevolare alcuni a scapito di altri.

Non manca la polemica. «Da oggi – le parole del consigliere comunale d’opposizione, Nicola Filonzi, fra coloro che hanno lavorato all’attuale regolamento – tutti i residenti di Viale della Vittoria avranno il permesso di parcheggiare gratuitamente la propria auto sugli stalli blu; per una questione di consenso politico si fanno due passi indietro mettendo nel cassetto tutti i principi di una maggior rotazione degli stalli con buon pace dei commercianti. Il problema sono gli stalli bianchi occupati perennemente e che non danno possibilità a chi è residente ma senza permesso di parcheggiare, la soluzione sarebbe stata una scelta coraggiosa verso i principi della mobilità sostenibile che rimane lettera morta».