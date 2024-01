Jesi, sosta con disco orario per 90 minuti nel nuovo Largo del Mutuo Soccorso

JESI – Novanta minuti di parcheggio con disco orario per la nuova area sosta fresca di apertura tra via Garibaldi e via dei Mille. Lo ha deciso la Giunta, che ai tecnici comunali ha dato mandato di «predisporre tutti gli atti finalizzati all’attuazione della regolamentazione della sosta nel parcheggio sito tra via dei Mille e via Garibaldi, destinata esclusivamente alla sosta di veicoli con esclusione dei camper, a disco orario per una durata massima di 90 minuti». Per l’amministrazione: «Il parcheggio dovrebbe soddisfare la sosta per i Cittadini che usufruiscono delle attività commerciali presenti nella zona, prevedendo pertanto una sosta medio breve che permetta soprattutto il ricambio almeno nelle ore di apertura di dette attività».

L’intervento, da 138mila euro, ha messo a disposizione 18 posti auto, punti sosta per moto e bici e prevede una stazione di ricarica per le auto elettriche. A completare l’opera il percorso pedonale che, da via dei Mille, raggiunge gli edifici del lato opposto di Viale del Lavoro, dove è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato. Una targa ricorda sul posto “Qui sorse la Casa del Mutuo Soccorso Giuseppe Mazzini, inaugurata il 30 maggio 1920”. Il parcheggio è infatti stato realizzato dove fino al 2017 sorgeva l’immobile ex sede del Mutuo Soccorso e de Pri, demolito per motivi di sicurezza.

Per l’assessora Valeria Melappioni: «Un progetto che mette insieme tante esperienze e esigenze. Lo spazio sarà dedicato auna sosta a tempo. Le rastrelliere per le bici, l’illuminazione, il parcheggio realizzato con materiale permeabile all’acqua in una zona che ha sofferto in passato danni in occasione di piogge ingenti sono tutti aspetti frutto di una sinergia importante».